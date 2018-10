‘Sluizen die in Etten-Leur gebouwd worden zijn breed genoeg voor de recreatievaart’

In de raadsvergadering van maandagavond tekende zich een meerderheid af voor de verklaring van geen bedenkingen die die maatregelen mogelijk maken.

De sluizen waarmee de waterwegen afgesloten kunnen worden worden zevenenhalve meter breed. ,,En de breedste boot die momenteel in Etten-Leur afgemeerd ligt is vijf meter breed”, zo antwoordde wethouder Kees van Aert op vragen over mogelijke schadeclaims van recreatie-ondernemers in de gemeente.

En zelfs al zouden er wel claims komen dat is daarvoor een oplossing voorhanden, aldus wethouder Jan Paantjens. ,,Dan kan er een soort planschadeclaim volgen.”

Ruimtelijke ordening

CDA’er Richard Weijers zag sowieso niet in waarom er langdurig over de verklaring van geen bedenkingen gesproken hoefde te worden. Zijn partij is blij met de sluizen. ,,We kunnen dit alleen maar afwijzen als het in strijd is met goede ruimtelijke ordening en dat is dit niet.”