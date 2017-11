’Sluiting woning na gezinsdrama Etten-Leur wreed’

Duizend bloembollen geplant bij de oude kwekerij: 'Dit moet het paradepaardje worden van Etten-Leur'

6:49 Meer dan duizend bloembollen krijgen een mooi plekje in de voormalige Heemtuin in Etten-Leur. Het is de eerste stap naar het herinrichten van de 'oude kwekerij', een stuk natuurgrond aan het Beatrixpark. Kees Naalden van Wijkvereniging Centrum Oost heeft de touwtjes voor de herinrichting strak in handen. "Maar", zegt Naalden. "Ik doe alles in samenspraak met de gemeente, van wie het stuk grond is." De oud-hovenier werkt iedere maandagmiddag met een groepje vrijwilligers aan de heemtuin. "Aan dit stuk grond is jarenlang weinig onderhouden, doodzonde! Het leek wel een oerwoud! Wij, wijkbewoners, proberen de oude bestemming terug te brengen en er weer een heemtuin van te maken. Er staan hier zoveel bijzondere bomen en planten, dat vind je nergens."