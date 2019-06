Slot Havendagen Etten-Leur profiteert van beter weer

Zondag waren de weersomstandigheden perfect. Op alle toegangspunten tot de Havendagen stonden mensen in de rij om naar binnen te mogen. Voor twee euro per persoon, dus dat tikte aardig door voor de organisatie. Een van de grote trekkers was zondag de aanwezigheid van de hulpdiensten op het plein. Altijd al in een politiewagen willen zitten, met de zwaailichten aan? Zondag kon het, en geduldige agenten legden iedere ‘passagier’ uit wat er te zien was.

Het publiek moest door de drukte langs de kraampjes schuifelen, op de terrassen was het wachten voor een tafeltje. Veel bezoekers waren op hun ‘Pinksterbest’ gekleed. Op sommige plekken stond het zelfs even vast. Onderaan het hellinkje naar de Leurse Haven begeleidden countryklanken de Maja Dansers die een demonstratie line-dancing gaven. En wie zin had om het er zelf eens op te wagen, was meer dan welkom. Bredanaar Jan Vrolijk zit er op een bankje aandachtig naar te kijken.

Hij is hier met zijn partner en vrienden. ,,We kwamen om half elf al aan hier. Dan kun je je auto nog goed kwijt. Daarna namen we de tijd om alles lekker op ons gemak te bekijken. Toen we aankwamen, was het nog niet druk, dat kwam ‘s middags pas. Fijn dat we er goed weer bij hebben. En dat line-dancen vinden we echt geweldig, dat doen we zelf ook. Meegedaan? Nee, ik niet, mijn vrouw wel.” Het gezelschap heeft de hele jaarmarkt afgelopen. ,,Heel veel kleding, dat valt wel op”, zegt Vrolijk, ,,maar alles is leuk om te zien. Het sfeertje is heel relaxed hier. De gezelligheid moet je ook zelf maken. Maar we komen hier altijd vrienden en collega’s tegen.”