Sloper Sjef wordt niet warm of koud van inferno Axell: 'Neerhalen die boel, zodat brandweer veilig kan werken’

Update Politie rolt hennepkwe­ke­rij met 230 planten op in Gastel, vier verdachten aangehou­den

GASTEL - De politie heeft zondagavond vier verdachten aangehouden bij een ontdekte hennepkwekerij in Gastel. De kwekerij lag in een woning aan de Vennenhof. Er groeiden ongeveer 230 planten in meerdere ruimtes.