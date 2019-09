Sloopspoor door Etten-Leur: ‘Zeker twintig auto's vernield en de teller loopt nog’

ETTEN-LEUR - In Etten-Leur zijn tientallen personenauto's vernield. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De politie heeft inmiddels twintig meldingen binnengekregen en zoekt nog getuigen. ‘Het gaat om verschillende wijken en we hopen op camerabeelden.’

Quote Ik weet dat vandalisme vaker voorkomt, maar dit is wel heel extreem Alex Dekkers, Inwoner Etten-Leur Een getuige belde zondagochtend rond 05.15 uur de politie dat iemand in de omgeving van de Bazuinlaan meerdere autoruiten vernielde. Ondanks dat meerdere agenten direct naar die omgeving reden, is de dader niet aangetroffen. Op dit moment zijn er twintig vernielde auto’s bij de politie bekend. Deze auto’s stonden geparkeerd in de omgeving van de Rode Poort. De politie houdt er rekening mee dat er meer auto’s vernield kunnen zijn.

Schadebedrijf

Verbaasd kijken eigenaren zondagmorgen naar hun auto. Overal ligt glinsterend glas in de Ademastraat in Etten-Leur. Inwoner Alex Dekkers: ,,Knap irritant wakker worden zo. De daders beseffen niet hoeveel werk je hieraan hebt. Ik wist al dat ik niet de enige was. Toen ik een schadebedrijf belde vertelde ze mij dat er bijna dertig meldingen zijn binnengekomen, allemaal uit Etten-Leur.”

Slachtoffers

Meerdere inwoners van de Ademastraat zijn volgens Dekkers waarschijnlijk slachtoffer geworden. ,,De buurman is bezig om een lap voor zijn autoruit te bevestigen. De dame aan de overkant staat bellend bij haar auto. Ik ben zeker niet de enige. Ik wist wel dat vandalisme vaker voorkomt in deze buurt, maar dit is wel heel extreem.”

Quote Mijn buurman is de wijk ingereden en hij heeft 58 kapotte autoruiten gezien Michel Spijkerman, Inwoner Etten-Leur

Ook in de Cederstraat was het raak. Dit meldt inwoner Michel Spijkerman. ,,Hier gaat het om zeker zeven auto's waarvan de ruit is ingeslagen. Ook die van mij is kapot. Een bijkomend nadeel is het weer. Door de regen is heel mijn auto natgeregend, waaronder ook de apparatuur.”

‘Schade is veel groter’

Spijkerman somt nog enkele straten op als de Beukenlaan, Schoonhout en Laurierhof. ,,Mijn buurman is net een rondje gaan rijden door de wijk. Hij heeft 58 kapotte autoruiten gezien. Dus de schade is veel groter dan nu bekend is bij instanties.”

Vernielingen

De politie bevestigd dat het gaat om een groter gebied. ,,Tot nu toe zijn er twintig meldingen van vernielde auto’s in de omgeving Barbierstraat en de Bisschop Molenstraat. Waarschijnlijk gaat het om nog meer auto’s”, aldus politiewoordvoerder Dik Advocaat.

De politie is daarom ook dringend op zoek naar getuigen van deze vernielingen.