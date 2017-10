Sloop of toch behoud voormalig internaat Edward Poppe in Etten-Leur?

De gemeenteraad gaat 30 oktober op bezoek bij het oude internaat en krijgt daar de plannen gepresenteerd. ,,We gaan ons best doen het gebouw te behouden", stelt de Etten-Leurse architect Ernst Joosten die tevens bestuurslid is bij de Stichting Behoud Erfgoed Wederopbouw Noord-Brabant. ,,Met de stichting richten we ons op het bewaren van gebouwen die na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd in de wederopbouwperiode. Het juvenaat Edward Poppe valt daaronder." Samen met onder meer Piet Paantjens van de Adviescommissie Cultuurhistorische Bebouwing wordt 30 oktober in het pand uitleg gegeven over de historische waarde.