Slijtersvereniging waarschuwt: ‘Dieven gaan zeer geraffineerd te werk’

Mark Janssen, eigenaar van de gelijknamige Gall&Gall aan de Kerkwerve in Etten-Leur plaatste deze week beelden op Facebook van een bezoek van vijf dames aan zijn zaak. ,,Ze gingen uiterst geraffineerd te werk", zegt Janssen.

De dames kwamen in twee groepjes binnen. Janssen: ,,Ze stelden allerlei vragen en lieten ook een aantal dingen op de grond vallen, zoals verpakkingsmateriaal. Automatisch gaat je blik dan die richting op en je probeert ondertussen antwoord te geven op gestelde vragen. Bovendien was het druk, want er waren ook enkele vaste klanten in de zaak.”

Hoewel hij al voelde dat er iets mis was, werd hij toch zo afgeleid, dat enkele groepsleden die achter hem stonden, dure flessen in hun tassen lieten glijden: cognac, whiskey van over de 100 euro en een dure fles Champagne.

Spiegelen

En waar ze flessen meenamen, schoven ze direct flessen van achter in het schap naar voren, zodat de ondernemer pas bij vertrek van de dames, bij controle van lege dozen in het magazijn, door had dat hij was bestolen.

,,Ook geraffineerd: ze rekenden wél wat af. Een blikje cola en een flesje wijn van een euro of drie.” Janssen voelt zich belazerd en is gefrustreerd, omdat het onder zijn ogen gebeurde. ,,Ik heb navraag gedaan en bij een collega in Hendrik Ido Ambacht zijn ze ook geweest. Ik wil alle slijters hier voor waarschuwen.”

Janssen heeft aangifte gedaan. De politie neemt de zaak in onderzoek, verzekert woordvoerder Dik Advocaat. Volgens Janssen hebben getuigen gezien dat er een nieuwe witte Audi met Roemeens kenteken bij zijn zaak stond ten tijde van de diefstal.

Dure flessen

Ron Andes, voorzitter van de Koninklijke SlijtersUnie, is er mee bekend dat dieven ook slijters benadelen: ,,Een tijd terug werden slijters in Zeeland gedupeerd door mensen die dure wiskey, cognac en Champagne bestelden, dat af lieten geven bij katvangers of het betaalden via rekeningen die ongedekt bleken. Of ze zouden achteraf betalen, maar deden dat uiteindelijk niet. Ik heb ook filmpjes voorbij zien komen van dieven die dure flessen in hun tassen meenamen.”

Slijters hebben een eigen groep binnen de SlijtersUnie, waarbinnen ze elkaar kunnen waarschuwen voor dit soort zaken. Andes: ,,Maar ik zal er vandaag direct weer een melding over maken op onze website.”

Janssen heeft de beelden van de dames op de Facebook-pagina van zijn winkel gezet. Ze zijn daarop duidelijk te zien. Volgens de politie mag de ondernemer dat, want het zijn zijn eigen beelden, maar ‘het is niet handig', om met woordvoerder Dik Advocaat te spreken.

Social media