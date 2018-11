SKPOEL aan de bak na een onvoldoende van de inspectie

Dat blijkt uit een rapport dat de Onderwijsinspectie eerder dit jaar uitbracht na een vierjaarlijks onderzoek bij de scholenkoepel in Etten-Leur. De Hasselbraam scoort onvoldoende op zaken als lesaanbod, zicht op ontwikkeling, kwaliteitszorg en - cultuur en verantwoording en dialoog. Ook stelde de inspectie vast dat de leerresultaten van de leerlingen onder druk staan. Het schoolbestuur reageert: ,,De Hasselbraam is met een team van analisten en experts gestart met een plan van aanpak en hoopt in september volgend jaar, binnen de door de inspectie gestelde termijn, de noodzakelijke aantoonbare verbeteringen gerealiseerd te hebben.”

Nog lager

In mei van dit jaar stelde de Raad van Toezicht algemeen directeur Jac Verschueren van SKPOEL op non-actief. Een maand later stelde de Onderwijsinspectie haar rapport op, dat weer vijf weken later op de website van de inspectie verscheen. Woordvoerder Daan Jansen: ,,Wij communiceren daar niet actief over naar buiten, maar ouders kunnen de resultaten van een school op onze site vinden. We schrijven jaarlijks een paar duizend van dit soort rapporten en het komt vaker voor dat een school op meerdere fronten onvoldoende scoort. Je hebt ook zeer zwakke scholen, die dus nog lager scoren.”

Quote Hassel­braam is al vaker onvoldoen­de beoordeeld. Dat gaat niet nóg een keer gebeuren. Henkjan Bootsma, Interim bestuurder SKPOEL

De Hasselbraam is al een aantal malen onvoldoende beoordeeld door de inspectie en volgens Henkjan Bootsma, die als interim bestuurder het schip weer op koers probeert te krijgen, ‘gaat dat niet nog een keer gebeuren.’ ,,We zijn echt al op de goede weg.” Op dit moment werkt het bestuur aan een onderwijsplan voor de komende vier jaren. ,,Doel is een een gelijk informatieniveau voor alle medezeggenschapsraden, Raad van Toezicht, bestuur en directies, zodat iedereen op de hoogte is van de strategische positie, personeelsbeleid en resultaten van leerlingen.” Dat was namelijk ook een punt van kritiek van de inspectie: ‘Het bestuur moet hier duidelijker over zijn.’