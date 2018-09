Sjans met de glitter & glamour van Patricia Paay

Paay: "Het is heel moeilijk voor mij om er afscheid van te nemen. Er zitten bijzondere herinneringen aan vast. Ik had altijd maatje 36 en nu heb ik 38 . Dus gaan die jurkjes net niet meer dicht. Ken je dat? Dus wat moet ik er nog mee..." Iedereen die op zoek was naar eens iets anders, was vrijdagmiddag te vinden bij SJANS in de Bisschopsmolenstraat in Etten-Leur. Voor de allereerste keer deed Patricia Paay publiekelijk afstand van veel van haar dierbare spulletjes.