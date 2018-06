Shrek voelde zich thuis in het tuincentrum

'Helemaal blij en tevreden' blikt regisseur Jos Schievelt terug op de uitvoering van Sherk the musical. Op zondagmiddag sloot theatergroep de Josjes een reeks van zes bijzondere voorstellingen af. In totaal zagen 1.100 bezoekers de musical over de norse ogende Shrek die met wat omwegen en de nodige hulp van een jolige ezel de liefde van zijn leven vindt.

,,Ik heb al veel gedaan, maar dit was het grootste project tot nog toe", zegt de nagenietende regisseur. ,,Ik leef nog helemaal op een roze wolk." Voor de voorstellingen is een bijzondere plaats gevonden. Tuincentrum Life & Garden deed zes avonden dienst als gelegenheidstheater. ,,Je hebt geen idee waar je aan begint", zegt Jos Schalk, eigenaar van het tuincentrum. ,,Dat bedoel ik in positieve zin. Ik sta er versteld van met hoeveel enthousiasme en passie de mensen van De Josjes zich inzetten om de productie te laten slagen. Iedereen is er enorm op gebrand dat het een succes zou worden. Wat het uiteindelijk ook werd. Wij, ik én mijn medewerkers, hebben er enorm van genoten."

