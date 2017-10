Showtime voor streekomroep: wie mag uitzenden?

Nooit eerder vertoond in West-Brabant: vier gemeenten die één omroeplicentie moeten uitdelen. Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert staan voor de opmaat om samen een oordeel te vellen. Wie mag volgend jaar uitzenden: Streekomroep Ons West-Brabant of Media4U?

Samenwerken

Met een presentatie moeten zij woensdag de harten van de raadsleden winnen. De opdracht van het Commissariaat voor de Media is duidelijk: samenwerken is het devies voor lokale omroepen. Maar ook de vier gemeenten dienen tot een eensgezind en onderbouwd standpunt te komen, en wel vóór het eind van het jaar. Ze moeten inschatten wie het beste inspeelt op de behoefte bij de bevolking.

,,De zaak is complex en er zijn nog veel onzekerheden'', weet Manon Ostendorf van de gemeente Etten-Leur, die het podium levert voor de presentatie van de beide kandidaten. Doek op, spots aan dus voor de Streekomroep en Media4U. De eerste een ervaren rot, ontstaan uit een fusie van bestaande lokale omroepen. ,,Dat oude gezellige omroepje zijn we niet meer. Er is voor ons al veel veranderd", zegt Sybrand Schrale over de ontwikkelingen sinds de vorming van de Streekomroep.

Nieuwkomer

De tweede kandidaat is een nieuwkomer, die vanuit Etten-Leur in rap tempo een netwerk opbouwt met mensen die in het bedrijfsleven hun sporen hebben verdiend. Media4U stuurt niet zo zeer op fusie als op samenwerking aan, met behoud van eigenheid.

,,Onze ambitie is dagelijks elke inwoner te bereiken via crossmediale kanalen. De juiste inhoud, op de juiste plaats, radio, tv, sociale media of internet'', licht Geert Eijkenboom van Media4U toe. De hoofdrolspelers komen in het oude raadhuis van Etten-Leur een soort auditie doen.

De vier gemeenten mogen per partij minstens één raadslid in de jury zetten. Hoeveel er precies komen, durft Manon Ostendorf nog niet te voorspellen. ,,Maar we verwachten toch zeker enkele tientallen.'' Voor de pauze mag de Streekomroep zich presenteren, erna is de beurt aan Media4U. ,,Dat is door loting vastgesteld; ze wilden beide voor de pauze.''