SfeerBeheer ziet kansen in Vogelaarpark: ‘Een paar rotte appels, een hoop mensen van goede wil’

Woning­brand in Et­ten-Leur: bewoner verzorgd in ambulance

ETTEN-LEUR - Aan de Burgemeester Berettastraat in Etten-Leur is maandagavond in een woning brand ontstaan. In de woning was sprake van forse rookontwikkeling. Een bewoner werd gecontroleerd door het toegesnelde ambulancepersoneel.

7 februari