Sfeerbeheer blijft langer in Vogelaarpark om de rust in het wijkparkje te bewaren

De ‘opa van Et­ten-Leur’ viert een bijzondere verjaardag: 'Weten wat er vroeger is gebeurd’

ETTEN-LEUR - Een festival als Just Dance is óók geschiedenis, zegt Wim Buijs. Net als de Leurse Havenfeesten of de kermis. ,,Want wat vandaag gebeurt, is de geschiedenis van morgen.”

12 mei