Sensoor platgebeld: Zomereenzaamheid onder ouderen groot

In de zomer voelt lang niet iedereen zich opgewekt en goed. Een grote groep mensen is juist erg eenzaam in deze periode van het jaar. Dat merken ze ook bij Sensoor, de landelijke luisterlijn. De telefoon staat roodgloeiend.

Telefoontjes

In juni dit jaar werd er 21.574 keer gebeld. Dat zijn 1.800 telefoontjes meer dan de maand daarvoor. Zomereenzaamheid treft vooral ouderen. Kinderen zijn met vakantie, vrienden zijn weg en vaste afspraken gaan niet door. Daar kunnen mensen zich behoorlijk eenzaam door voelen.

Quote Eenzaam­heid speelt vooral bij zelfstan­dig wonende ouderen Cees Akkermans

Cees Akkermans, naast voorzitter momenteel eveneens secretaris én penningmeester van de KBO in Zevenbergen, vermoedt dat eenzaamheid onder ouderen ook in Zevenbergen veel voorkomt. Hij denkt daarbij met name aan de nog zelfstandig wonende ouderen. "Want in De Zeven Schakels worden dagelijks activiteiten georganiseerd. Bewoners zitten daar nu op het terras, krijgen een ijsje, een natje en een droogje. Als je wilt deelnemen aan activiteiten hoef je daar niet eenzaam te zijn volgens mij."

Zijn KBO organiseert in de zomer geen activiteiten omdat de ervaring leerde dat daar nauwelijks animo voor is. "Maar op de dinsdagmiddagen kunnen onze leden terecht in Gasterij De Engel, voor een potje kaarten, sjoelen of spelletje Rummikub. Verder is er de Zomerschool voor senioren in Halderberge, Etten-Leur en Moerdijk. Die organiseert 'leuke activiteiten voor actieve 50-plussers.'

Ook in Leur wordt het probleem van eenzaamheid onder ouderen herkend. "Zeer zeker", zegt Betty Echten-Exalto van de KBO in Leur. "We weten dat aan de hand van gesprekken met mensen. Sommigen zien de hele week helemaal niemand."

Quote Eenzaam­heid onder ouderen bestaat zeker, maar dat probleem gaan wíj niet oplossen Betty Echten-Exalto

De KBO organiseert in de zomer nog wel activiteiten voor haar leden, maar die zijn alleen op donderdag en vrijdag in 't Turfschip. Op andere dagen kunnen de ouderen daar niet terecht. En ook de Huiskamer van de KBO in hetzelfde gebouw is maar twee dagen geopend. Betty Echten-Exalto: "Daar kunnen de mensen dan een kopje koffie komen drinken of iets gezelligs doen. Of dat voldoende is tegen de eenzaamheid? Nee. Dat probleem gaan wij niet oplossen."

Surplus

Surplus, instelling met een gevarieerd aanbod op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de regio, zegt het fenomeen zomereenzaamheid 'niet helemaal' te herkennen. "Familie gaat inderdaad op vakantie, waardoor ouderen het contact missen. Daar staat tegenover dat er door de vakantie juist meer momenten zijn dat er bezoek langskomt. Mensen die normaliter minder vaak zouden langskomen in verband met werk en school", zegt woordvoerster Rosanne van Poppel.

"Wanneer de familie minder langs komt door vakanties, heeft de cliënt de gelegenheid om meer deel te nemen aan de verschillende activiteiten die Surplus organiseert", vervolgt ze. "Onze activiteiten worden het hele jaar doorgezet en we besteden juist aandacht aan speciale zomeractiviteiten in de buitenlucht. Maar ook binnen op de afdeling en in de centrale ruimtes blijven de gebruikelijke activiteiten in de zomer doorgaan."

Quote Wat wel blijft is de stille armoede die ouderen soms voelen Rosanne van Poppel