Seniorenraad Etten-Leur worstelt boos door: ‘En het wordt alleen nog maar erger’

Deelnemers LoveLife­Run rennen 35.000 euro bij elkaar: ‘De groepsle­den die er niet meer zijn, dragen we met ons mee’

De deelnemers aan de LoveLifeRun in het Bredase centrum hebben zondag 35.385 euro bij elkaar gerend voor onderzoek tegen kanker. Alle lopers, zo’n honderd, zijn zelf kankerpatiënt of patiënt geweest. Honderd deelnemers met ieder een eigen verhaal: ,,De saamhorigheid hier is enorm. Er is een grote, onzichtbare band.”

23 mei