Sem (12) heeft een eigen bedrijf: ‘Prima manier om zelfstandig te leren zijn’

Een marktcon­form salaris, wat is dat precies? ‘Bedrijven weten het zelf ook niet’

Het staat in een groot deel van de vacatures: het bedrijf betaalt een marktconform salaris. Daar moeten we mee stoppen, vindt recruiter Jesse Geul. Sollicitanten en bedrijven zijn volgens hem beter af als er vanaf het begin transparantie is over het salaris dat bij een functie hoort.

30 januari