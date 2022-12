Scouting Paulus bouwt kerststal weer op in Etten-Leur: ‘Gelukkig veel helpende handjes’

,,We begonnen om half één met een groepje volwassen, gaandeweg kwamen er meer ouders en ook jonge scouts bij om een handje toe te steken. De stal opbouwen is in feite het monteren van een bouwpakket. Daarna zijn in het stro de beelden geplaatst die staan opgeslagen in de kelder onder het oude raadhuis. Rond twee uur konden we weer naar binnen, voor de warmte en de koffie.”