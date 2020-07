Scouting moet de eigen broek ophouden in Etten-Leur

Die gesprekken gaan met name over (het beheer van) de accommodaties. Het moet effectiever en efficiënter. Vraag is wie wat betaalt of bijdraagt en waar de organisaties zelf kansen zien. ,,Hoe zorg je dat de kosten eerlijk verdeeld worden'', zegt een gemeentewoordvoerder.



Mogelijk kan een andere plek voor Jeugdland een besparing opleveren, kan de wijkvereniging meer in eigen beheer doen of kunnen de activiteiten van de scoutingverenigingen zonder subsidie georganiseerd worden. De woordvoerder: ,,Geen mogelijkheid blijft onbesproken."