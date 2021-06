Scooterrijder vlucht voor politie in Etten-Leur en rijdt dwars door winkelcentrum en over uitlaatplaats

Brede steun voor uitstel toeristen­be­las­ting in Et­ten-Leur

14:04 ETTEN-LEUR - Het plan om toeristenbelasting te gaan heffen in Etten-Leur viel al niet best bij ondernemers. Maandagavond bleek dat ook een flink deel van de gemeenteraad nog bedenkingen heeft bij het voornemen om zo'n heffing vanaf 2022 in te stellen. Een aantal partijen wil de introductie van de belasting in elk geval een jaartje uitstellen.