Scooterrijder in één maand drie keer betrapt op rijden zonder rijbewijs, had voertuig ‘echt nodig voor school’

Binnenkijken MDMA en crystal meth gemaakt in lab Oud Gastel: drie aanhoudin­gen en doorzoekin­gen in Et­ten-Leur en Bergen op Zoom

OUD GASTEL/BERGEN OP ZOOM/ETTEN-LEUR/STEENBERGEN - Na de vondst van een drugslab in een schuur in Oud Gastel zijn drie mensen aangehouden. De bewoner, een 51-jarige man, werd direct gearresteerd, twee anderen later.