Scootermeeting in Etten-Leur: 'Als ik gestrest ben rij ik een rondje, dan is alles weer goed'

Aankomst per auto verraadde het succes van deze editie al een beetje. Na het middaguur was de Hoevenseweg namelijk afgesloten voor nieuwe parkeerders, die elders hun heil moesten zoeken. Gesteund door het prachtige weer bleven de mensen (en scooters) maar komen, tot verrassing van de organisatie.

"Het zijn er echt meer dan we hadden verwacht", zegt Nicky Luksemburg van de Scootermeeting. "Elk jaar zie je het wel op en neer gaan qua bezoekers, maar dit is toch wel een van de beste jaren. Dus wat dat betreft hebben we niks te klagen."

Veel jongeren

Die verbazing van Luksemburg komt ook deels door de auto. Je mag nu immers vanaf je zeventiende lessen, waardoor er de verwachting was dat er minder scooterbestuurders zouden zijn. Toch lopen er zat jongeren rond bij de Custom Show. Yamaha's, Vespa's, soms ook nog een Tomos. De ene ziet er nog gelikter uit dan de ander en gaat nog soms wat harder ook.

"Ik heb het net getest bij de rollerbank, maar die hield op bij honderd", zegt de achttienjarige Ben, die niet met achternaam de krant in wil, over zijn Aerox. "Dus hij gaat nog wel iets harder dan dat. Of dat gevaarlijk is? Ja, dat wel, maar ik rijd er maximaal zeventig mee. Ik hou het wel een beetje binnen de perken."

Micha, wil ook niet met achternaam in de krant, is nog zo'n achttienjarige die toch liever een scooter heeft dan een auto. "De mensen die hier staan, hebben een scooter niet omdat het een vervoersmiddel is. Het gaat er bij ons juist om wat voor enorm plezier we hebben als we rijden. Als ik gestrest ben en ik rij even een rondje, dan is alles weer goed. Het is voor ons echt een hobby."

Scootersprint

Voor de snelheidsduivels was er ook dit jaar weer de 150 meter scootersprint, georganiseerd door de Nederlandse Scooter Sprint Competitie (NSSC). Twee scooters, vaak nog nauwelijks herkenbaar als zodanig, gaan naast elkaar staan bij de start. Eerst laten ze met hoge toeren de achterbanden zo hard als mogelijk ronddraaien, zodat de profielloze slickbanden warm worden en ze meer grip hebben. Dan, zodra het licht naast ze op groen springt, schieten ze vooruit om binnen luttele seconden aan het eind van de baan te zijn.