Schrijvende zussen uit Etten-Leur brengen roman ‘met donker randje’ uit, filmrechten zijn al verkocht

Het broeit in de speeltuin: wie mag open en wie niet? ‘Wij willen ook wel iets verdienen’

6 maart DONGEN/LAGE ZWALUWE - In de wereld van de speeltuinen broeit het. Wie mag er open, wie niet? Nou heeft de belangenorganisatie Nuso recent overleg gevoerd met Den Haag, de uitkomst: de 800 kleine buurt- en buitenspeelplaatsen, allemaal stichtingen, mogen de poort open gooien. Zoals in Stichting Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek: ,,Het was heel druk woensdagmiddag.”