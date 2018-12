Schrijven over Etten-Leur dat helemaal niet blijkt te bestaan: eigenlijk allemaal stukkies van niks dus

Want dat was helemaal niet zo vanzelfsprekend toen een journalist van Metro besloot om Etten-Leugen online te gooien. Zijn stelling is dat Etten-Leur - en jullie dus ook - helemaal niet bestaan. Het is eigenlijk een Duitse Witz. Bedoeld om het bestaan van Bielefelt in twijfel te trekken. Maar opgepoetst en wel gaat het nu dus over jullie. Etten-Leur is volgens de bedenker een niet bestaand bedenksel. Zorgvuldig in stand gehouden door het establishment en Rijkswaterstaat. Eén groot complot.

In de dagen dat de campagne van het ontkennen van jullie bestaan nu aan de gang is, tekenen zich twee duidelijke kampen af. Er zijn mensen die meegaan in het complot en er zijn er die zich ertegen verzetten. Die laatste categorie is volslagen kansloos. Als je meldt dat alles prima gaat in Etten-Leur krijg je op zijn best een sneer. Hoe harder je roept dat Etten-Leur wél bestaat, hoe dieper je kennelijk zelf in het complot zit. Als je bijvoorbeeld besluit naar Etten-Leur te verhuizen dan is de conclusie dat je dakloos bent omdat de gemeente niet bestaat. Van dat werk.

Maar zoals dat gaat op internet heb je ook mensen die meegaan in het complot. Die komen met een anekdote van een vriendinnetje dat destijds verhuisd is naar Etten-Leur. ‘Nooit meer iets van gehoord.’ Het zijn dezelfde mensen die gretig meedoen aan het ontkennen van het bestaan van de gemeente. Ze schrijven dat ze langs geluidswallen rijden met daarachter lataarnpalen en facades die de indruk moeten wekken dat daar mensen wonen en werken.