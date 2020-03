Schoonmaakbedrijf desinfecteert speeltuintjes in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - De straten zijn inmiddels veel stiller, maar veel speeltuintjes nog niet. Schoonmaakbedrijf Geerts Cleaning Service is daarom begonnen met een dagelijkse desinfectieronde langs openbare speelplekken in Etten-Leur.

,,Wij proberen er zo ook voor te zorgen dat het coronavirus zich niet verder kan verspreiden”, zegt Lindy Geerts, samen met haar echtgenote eigenaresse van het schoonmaakbedrijf. Dat zet voor de gratis desinfectie van speelplekken zeventien medewerkers in, die normaal gesproken als schoonmaker bij horecabedrijven aan de slag zijn. ,,Die hebben we nu getraind om met een vernevelingsmethode speelplekken te kunnen reinigen.”

Hoewel het openbare leven de afgelopen weken stap voor stap werd stilgelegd, zijn speeltuintjes nog geen verboden terrein. Kinderen mogen ‘gewoon’ buiten spelen, als ze maar voldoende afstand bewaren tot kinderen uit andere gezinnen.

Virusdeeltjes

Hoewel kinderen nog buiten mogen spelen, is niet helemaal duidelijk in hoeverre zij het coronavirus bij zich kunnen dragen en hoe besmettelijk zij dan zijn. Het is dus mogelijk dat spelende kinderen virusdeeltjes achterlaten op speeltoestellen, die even later weer door andere kleintjes worden aangeraakt.

Geerts: ,,Daarom hebben wij besloten om te beginnen met het reinigen van speeltuinen. We richten ons daarbij vooral op openbare speeltuinen, om de gemeente zoveel mogelijk te helpen. Voor instellingen werken we ook, maar die kunnen ons inhuren; op de openbare speelplekken werken we nu gratis. De mensen bij ons bedrijf hebben zelf ook kinderen. We weten voor wie we dit doen.”

Quote We verzamelen ook kinderteke­nin­gen voor eenzame ouderen in verpleeg­hui­zen Lindy Geerts, Geerts Cleaning Service

Het schoonmaakbedrijf uit Etten-Leur begon vorige week met de desinfectierondes en verwacht daar de komende tijd nog even mee door te gaan. ,,En we proberen ook op andere manieren ons steentje bij te dragen”, zegt Geerts. ,,Zo verzamelen we nu tekeningen van kinderen voor eenzame ouderen in verpleeghuizen. Die laten we eerst een tijdje staan, zodat eventuele virusdeeltjes niet meer actief zijn wanneer we tekeningen bezorgen. Ook gaan we nog bij zorginstellingen aan de slag om sanitair te desinfecteren.”