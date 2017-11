'Schoolverzuim op mbo moet omlaag', leerplichtambtenaar voor jongeren van 16 jaar en ouder

De 18 West-Brabantse gemeenten hebben sinds 2012 een gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Vroegtijdig Schoolverlaters (vsv). ,,Daar maken we in Etten-Leur beperkt gebruik van. We hebben onze eigen leerplichtambtenaar voor de scholen in Etten-Leur. Dat willen we ook zo houden'', licht wethouder Jean-Pierre Schouw toe.