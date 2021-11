School tegen armoede: ‘Trakteren op verjaardagen hebben we afgeschaft, verschillen zijn te groot’

De scherpe ogen van de Jungle King: ‘Je zou hem willen knuffelen hè, maar ik vind hem ook heel stoer’

ETTEN-LEUR - Het lijkt alsof je de leeuw ziet denken ‘ik hoor hier niet’. Is het berusting of verdriet dat deze Koning der Dieren uitstraalt, wijsheid misschien? Jacqueline Ermens die het wilde dier in de Beekse Bergen fotografeerde, weet het niet precies. ,,Je zou hem willen knuffelen hè. Door het wollige van zijn manen lijkt hij heel aaibaar, maar ik vind hem ook heel stoer.”

