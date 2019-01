Scholenkoepel Etten-Leur wil van bestuurder af: claims van tonnen aan schade

poll Verdwaalde containers: Et­ten-Leur ergert zich rot

15:20 ETTEN-LEUR - Wie zijn of haar vuilcontainer niet op de afgesproken tijden van straat haalt, krijgt voortaan te maken met de BOA. Als het aan D66 ligt, tenminste. In een brief aan het college pleit de lokale fractie voor strengere handhaving en betere communicatie over de regels.