Scholen in Etten-Leur moeten anders omgaan met ruimtegebrek

ETTEN-LEUR - Basisscholen in Etten-Leur krijgen er geen (nood)lokalen bij, maar moeten leerlingen efficiënter gaan verdelen over verschillende schoolgebouwen.

Dat is wat het college van Burgemeester & Wethouders in samenwerking met onderwijspartners en kinderopvang in een Integraal Huisvestingsplan (IHP) heeft opgenomen.

Ruimtegebrek

Het IHP is een plan waarmee de gemeente en het onderwijs gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van scholen in Etten-Leur. In het plan wordt onder andere aandacht besteed aan het ruimtegebrek waar sommige scholen mee kampen.

,,Wij als gemeente zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs. We willen aan de hand van prognoses en maatschappelijke ontwikkelingen antwoord geven op vraagstukken over onder andere beschikbare capaciteit op basisscholen, voor nu en in de toekomst", zegt wethouder Kees van Aert.

,,Met behulp van het IHP kunnen we gerichte keuzes maken om de kwaliteit en verdeling van leerlingen op scholen te waarborgen.”

Zes lege lokalen

Het Integraal Huisvestingplan heeft volgens Van Aert aangegeven dat er voor nu en voor de komende vijf jaar in principe voldoende ruimte op basisscholen in Etten-Leur beschikbaar is. ,,Er zijn scholen met twaalf lokalen waarvan er zes leegstaan, terwijl andere scholen helemaal vol zitten. De verdeling van de leerlingen over de lokalen kan veel efficiënter.”

Van Aert geeft aan dat het aannamebeleid van scholen daarom aangepast moet worden. ,,Het onderwijs in Etten-Leur zal moeten bekijken hoe het aantal leerlingen zo verdeeld kan worden dat iedere leerling een plaatsje in een regulier lokaal krijgt, en niet in een bibliotheek of op een andere plek in de school.”

Noodoplossing

De wethouder verwijst daarnaast naar eerdere voorvallen waarbij schoolklassen vrij plotseling van de ene school naar de andere school zijn overgeplaatst. ,,Daar was natuurlijk niemand blij mee. Dat was een noodoplossing. De gemeente en het onderwijs zijn samen aan zet om dat in de toekomst te voorkomen.”

Het plan dat er nu ligt is ontwikkeld door de gemeente, het onderwijs en kinderopvang en is opgesteld door een onafhankelijk bureau. Het IHP geldt voor de komende vijf jaar.

Prognose

,,We kunnen een goede prognose maken voor die periode, omdat we nu natuurlijk al weten welke kinderen er over vijf jaar naar het basisonderwijs zullen gaan. In die lijn der verwachting, gekeken naar de bevolkingsaanwas, trekken we het beeld globaal door voor ongeveer vijftien jaar. Ons verwachtingspatroon is dat er binnen die periode geen problematische toestanden ontstaan.”

