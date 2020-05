Scholen gaan speels om met strikte regels

ETTEN-LEUR / STANDDAARBUITEN - ,,Leuk, maar minder leuk dan anders", antwoordt een leerlinge van basisschool De Hofstee in Etten-Leur bedremmeld, als directrice Ellen Broeders ernaar vraagt. Maandag begonnen de basisscholen weer met hun lessen. Niet de mierenhoop die het doorgaans is, maar met kleine klasjes. En zoveel mogelijk scheiding.

Op een tafeltje ligt een dagboekfragment van één der leerlingen. Vandaag, 11 mei, geschreven. ,,Dit keer hoe ik het coronavirus heb beleefd. Of beter gezegd: overleefd", valt er te lezen. En: ,,Het dak ging er dan ook af toen we op 21 april 2020 hoorden dat de scholen weer open gaan!" Het hele stukje tekst ademt één ding: opluchting.

Quote Het dak ging er dan ook af toen we op 21 april 2020 hoorden dat de scholen weer open gaan Dagboekfragment

Gespannen en opgewonden

Broeders genoot er wel van, deze ochtend, toen de kinderen uiterst gestructureerd binnen druppelden. ,,Die gloedjes op de gezichten. Gespannen en opgewonden. Ze begrijpen wat er aan de hand is en zijn blij elkaar weer te zien." Voor iedere leerling staat er een klein flesje handgel op tafel. Gedoneerd door een ondernemende ouder, die ze deze tijden normaliter te koop aanbiedt.

De aula en de gangen: ze zijn uitgestorven. Leeg. Ieder lokaal kan vanaf buiten worden bereikt. Om half 9 klinkt er een toeter en mag de eerste groep naar binnen. Om kwart voor 9 klinkt de bel en is het tijd voor de tweede groep. ,,Het is heel duidelijk gecommuniceerd, alles gaat echt vanzelf", zag Broeders.

Quote Het is heel duidelijk gecommuni­ceerd Ellen Broeders, De Hofstee Natuurlijk, er was spanning bij de kinderen. En bij hun ouders, die toch echt afscheid moesten nemen bij speciaal geplaatste hekken. Niet het schoolplein op mochten. In de klassen wordt traditioneel eerst gepraat. Hoe gaat het? Hoe heb je de laatste weken beleefd? Dan wordt er gewoon les gegeven. Buitenspelen gebeurt in afgekaderde gebiedjes.

Opgedeeld

De kinderen gaan drie of twee dagen per week naar school. Zijn opgedeeld naar alfabet en de weken wisselen elkaar af. Er wordt zorg gedragen dat er geen fysiek contact is met de docenten.

De klassen zijn zo ingericht, dat die anderhalve meter afstand tot de docent intact blijft. ,,Dat vond ik vanmorgen zo grappig. Een leerling had een stok meegenomen, met een hand erop, zodat ie de docent op die wijze een hand kon geven. Die ouders hebben het dan toch wel erg goed uitgelegd", glimlacht Broeders.

Volledig scherm Basisschool De Aventurijn is weer open. Op de foto: groep 7 van de klas van Denise Witters zit in U-vorm in het lokaal. © Pix4Profs/Peter van Trijen

Ook op basisschool Aventurijn in Standdaarbuiten gingen de lessen weer van start, grotendeels overeenkomstig met de regels die bij De Hofstee gelden. ,,We zijn samen erg goed voorbereid. We hebben de afgelopen weken veel nagedacht en onderling uitvoerig overlegd hoe we hiermee om konden gaan", legt directrice Nicole Roeken uit.

,,We hielden de ouders daarbij ook zeer regelmatig op de hoogte. Eigenlijk weet iedereen nu precies wat de bedoeling is." Zo is ook hier iedere klas van buiten te bereiken. De kinderen kunnen er rechtstreeks heen, zonder dat er gebruikt wordt van looplijnen.

Docenten wijzen hen op speelse wijze de weg. Dat werkt heel goed, zag Roeken. ,,Dat geldt ook voor bijvoorbeeld handen wassen. Dat doen we hier ongeveer vijf keer per dag. Speels, we zorgen ervoor dat er geen onnodige onrust is en dat de kinderen eigenlijk niets merken."