Schietende agenten: van noodweer in Roosendaal tot zware mishandeling in Zwolle

Januari 2018, Roosendaal

Zaak: Agenten zien een man op het dak van een garagebox staan. Hij heeft een pistool in de hand en reageert niet op aanwijzingen en waarschuwingsschoten. De man komt van het dak af en rent op de politie af. Een van de agenten schiet hem in het onderlichaam.



Uitspraak: Geen vervolging. De agent mocht schieten omdat hij en zijn collega’s gevaar liepen. Er was sprake van noodweer. De man was gewapend, ook al bleek later dat het wapen een replica was.