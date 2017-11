Scheiden van afval in Etten-Leur kan beter

Het scheiden van afval in Etten-Leur gaat goed, maar kan nog veel beter.

Dat blijkt uit het project Voorlopers, waarbij de gemeente het afgelopen jaar vier maal het restafval heeft gecontroleerd. Van alle gecontroleerde grijze bakken bevatte 37 procent nog verkeerd afval als blik, plastic of gft. In 2016 was dat nog 44 procent.

,,Het is een verbetering maar er zit nog steeds te veel verkeerd afval tussen het restafval", stelt wethouder Jan van Hal.

Vochtig

,,Ons beleid is het terugdringen van restafval. Zeker op het gebied van gft is nog winst te behalen. Dat weegt zwaar en is vaak vochtig. Dat brandt niet makkelijk in de oven waar restafval naar toegaat."

In totaal zijn 16.469 adressen bezocht, dat zijn bijna alle huizen waar een minicontainer restafval is geregistreerd.

Niet alle huishoudens boden tijdens de controle hun grijze bak aan. De afvalsamenstelling van de container is 11.108 keer beoordeeld, verdeeld over 7.976 adressen.

De vierde controle was in de zomervakantie. Wat opvalt, is dat toen minder containers werden aangeboden, maar dat ze wel vaker overvol zaten.

Dat is niet de bedoeling want dat maakt de kans op zwerfafval groter.

Beter beeld

Bij het Voorlopersproject wordt alleen gecontroleerd door de klep van de container omhoog te doen en de inhoud van de afvalbak van bovenaf te beoordelen.

,,We zien dus niet alles, want de zakken worden niet opengemaakt. Daar zit vaak nog gft-afval in. Twee keer per jaar doen we een sorteeranalyse. Dan wordt de volledige inhoud van een container onderzocht. Dat geeft een nog beter beeld."

Het project Voorlopers is vooral om bewoners bewust te maken van hun gedrag.

Vindt de controleur verkeerd afval tussen het restafval, dan wordt een rood label aan de container gehangen waarop aangegeven is wat er niet goed was.

Het vaakst wordt nog plastic gevonden tussen het restafval. In 22 procent van de vervuilde afvalcontainers zat dit jaar plastic. Met oud papier gaat het daarentegen een stuk beter.

In 2016 zat nog in 17 procent van de gecontroleerde containers papier tussen het restafval. Dit jaar was dat nog maar 9 procent.