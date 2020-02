Samenwerking met speciaal onderwijs bevalt Munnikenheide College goed

Het Brederocollege biedt voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die extra begeleiding nodig hebben. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met sociaal-emotionele of psychiatrische problemen.

Het doel is om jongeren er zo goed op weg te helpen, dat ze uiteindelijk op eigen kracht kunnen meedraaien in een maatschappij waarin niet altijd extra hulp en begeleiding beschikbaar is. De samenwerking met het Munnikenheide College (vmbo) past bij dat doel.

De hele week in Etten-Leur

Het Brederocollege selecteerde voor dit project negen derdeklassers die eraan toe zijn om toe te groeien naar een reguliere onderwijsomgeving. ,,Zij zijn de hele week hier op school, met een docent van het Brederocollege”, vertelt Munnikenheide-directeur Scholtens.

,,De algemene vakken - zoals Nederlands en Engels - volgen zij als aparte klas, bij hun eigen docent. Maar vakken die horen bij een bepaald profiel en de praktijkgerichte vakken volgen de Bredero-leerlingen met onze leerlingen, bij onze docenten.”

Ruimte voor begeleiding én voor prikkels

Zo volgen deze leerlingen dus een deel van hun lessen in een kleinere klas, met veel ruimte voor individuele begeleiding, terwijl ze op andere momenten kunnen wennen aan de grotere klassen en grotere hoeveelheid prikkels in het reguliere onderwijs. Ook aan schoolfeesten en excursies doen de leerlingen gewoon mee.

,,Leerlingen die het op deze manier goed doen in de derde klas, stromen ook door naar de vierde en kunnen hier een regulier vmbo-diploma halen”, zegt Scholtens.

,,Wij zijn groter dan het Brederocollege en kunnen daarom meer mogelijkheden aanbieden binnen de profielkeuze; dat is fijn voor deze leerlingen. Bovendien is de overstap naar een vervolgopleiding in het reguliere mbo kleiner, als ze hier stapsgewijs gewend zijn geraakt aan het reguliere vmbo.”

Quote We zien dat de docenten van beide scholen ook een meerwaarde ervaren Wilma Scholtens, Munnikenheide College

Maar het project heeft niet alleen voordelen voor de betrokken leerlingen uit het speciaal onderwijs, zegt Scholtens na de eerste evaluatie.

,,We zien dat de docenten van beide scholen ook een duidelijke meerwaarde ervaren. Op het Brederocollege is veel kennis over specifieke begeleiding voor leerlingen die een helpende hand nodig hebben; daar kunnen wij van leren. En andersom kunnen onze docenten weer kennis overbrengen over onderwijs in grotere groepen, waar op het Brederocollege minder ervaring mee is.”