Samentuin vraagt opnieuw om plekje in het Oderkerkpark in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Vrijwilligers en bezoekers van de Samentuin in Etten-Leur hebben de gemeenteraad opnieuw gevraagd hun tuin een plekje te gunnen in het Oderkerkpark. De biologische moestuin moet zijn huidige stek even verderop waarschijnlijk verlaten, omdat grondeigenaar Amarant andere plannen met het terrein heeft.

De Samentuin, waar vrijwilligers de uitgebreide moestuin met liefde verzorgen, ligt sinds 2014 vlakbij het Oderkerkpark aan de Anna van Berchemlaan. In de jaren daarna heeft de tuin veel mensen plezier en waardevolle contacten gebracht, vertelde Hilvert Boelmans van de Stichting Samentuin de gemeenteraad maandagavond.

,,We wisten destijds dat we minimaal vijf jaar van de grond gebruik mochten maken en daarna misschien een nieuwe plek moesten zoeken.” In die vijf jaar werd de tuin een geliefd plekje voor sommige buurtbewoners, werkten er behalve de vaste vrijwilligers ook mensen met een psychiatrische achtergrond en een afstand tot de arbeidsmarkt en werd het een regelmatige bestemming voor klassen van basisschool De Vincent.

Ook juf Gerda van Duinen van IKC De Vincent kwam maandag pleiten voor een verhuizing van de Samentuin naar het park: ,,Elk jaar is er een groep kinderen die een paar vierkante meter in de tuin verzorgt.” Een project met grote meerwaarde, volgens de juf. ,,Maar als de Samentuin veel verder van onze school komt te liggen, zouden we het niet meer kunnen belopen.”

De gemeente Etten-Leur verkent de komende maanden de mogelijkheden om het Oderkerkpark zo in te vullen, dat daar meer ruimte komt voor ontmoeting en activiteiten. Daarbij wil Etten-Leur initiatieven uit de samenleving - zoals de Samentuin - de ruimte geven hun plannen voor het park te presenteren en eventueel uit te voeren.