's Nachts herkauwen de koeien hun voer: ‘Al die koeien verdienen respect’

BoerenpraatETTEN-LEUR - René Vermunt schrijft elke drie weken een column over het leven op de boerderij. Deze week schrijft hij over het herkauwen van de koeien. ,,Op het eerste gezicht lijkt het alsof ze aan het rusten zijn, maar schijn bedriegt.”

Het is 3:15 uur in de morgen. Er komt geloei uit de stal. Ik besluit om er maar even een kijkje te nemen. Het verwachte kalfje is er al, ietsje eerder dan verwacht. Ik was iets te laat, maar het is allemaal goed gegaan. Het kalfje ligt in het strohok; onze kraamkamer. En de moeder likt het kalfje droog.

Ontzettend rustig

Maar als je dan een keer zo ’s nachts in de stal komt, valt het op dat het verder ontzettend rustig is. Een enkele koe loopt op haar gemakje naar de melkrobot, een andere neemt nog een flinke portie voer tot zich, maar de meeste koeien liggen rustig. Op het eerste gezicht lijkt het alsof ze aan het rusten zijn, maar schijn bedriegt. Als je goed kijkt, zie je dat ze hard aan het werk zijn: ze zijn namelijk aan het herkauwen.

En dan moet je je bedenken dat dat niet alleen bij mij in de stal gebeurt, maar in alle koeienstallen zijn de koeien 's nachts volop aan het werk. Ze maken van gras, hooi en mais, maar ook van restproducten van brouwerijen, suikerfabrieken, fritesproducenten et cetera, de lekkere en zo gezonde melk. Of melk gezond is? Zeker! Het bevat hoogwaardige eiwitten, licht verteerbare melkvetten, vele vitamines en mineralen.

Respect

Al die koeien te samen, zo’n 1,5 miljoen in Nederland, hebben vorig jaar ongeveer 14.000.000.000 kilo melk geproduceerd. Koeien zijn in staat om, met hun vier magen en het herkauwen, het voer zodanig te verteren dat ze 25 tot 50 liter melk per dag kunnen maken. Het verwonderde me tijdens zo’n nachtelijke bezoekje aan de stal, al leunend over het voerhek. Al die koeien verdienen respect!

Maar als ik er nu voor zorg dat ik het onder goede omstandigheden kan oogsten, is het lekker voor de koeien en zullen ze het graag eten. De koeien moeten echter extra hun best doen om dit gras goed te verteren. Een paar keer meer herkauwen dan maar, dan komt het allemaal wel goed.