Ruitentikker Etten-Leur nog niet opgepakt: politie staakt onderzoek

PREMIUM Burgers kunnen zelf plannen smeden in Et­ten-Leur

10 november De gemeente Etten-Leur wil zelf een kleinere rol gaan spelen bij het smeden van plannen binnen de gemeentegrenzen. ,,Nu vragen we mensen en organisaties vaak om een mening over een eerste plan, dat wij dan al gemaakt hebben‘’, zegt burgemeester Miranda de Vries. ,,Volgend jaar willen we vaker de samenleving in met een volledig blanco vel om te zeggen: vullen jullie dat eerste plan maar in.‘’