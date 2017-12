Ruit woning Etten-Leur vernield: vuurwerk vermoedelijk tegen raam geplakt

PVV doet niet mee in Etten-Leur, Roosendaal en Steenbergen: 'Ik lag er al niet wakker van'

23 december BREDA - De PVV doet bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in West-Brabant alleen mee in het ‘eigen bolwerk’ Rucphen. De ambitie om ook toe te slaan in Etten-Leur, Roosendaal en Steenbergen is losgelaten. In de provincie Brabant doet de PVV verder alleen nog mee in de hoofdstad Den Bosch.