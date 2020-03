Ruimte voor sociale huur en mooie bomen op voormalige locatie Kompas

Ook in de 17e eeuw lockdowns door de pest: ‘Opmerke­lijk veel overeenkom­sten’

8:00 ETTEN-LEUR - ‘Verbod op bijeenkomsten, boetes voor overtreders’, meldde BN DeStem deze week in de krant. Het had zomaar een maatregel uit de zeventiende eeuw kunnen zijn, toen de pest Nederland in de greep had.