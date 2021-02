Ruim dertig gezinnen in Etten-Leur slachtoffer in de toeslagenaffaire

Hoewel de fouten die leidden tot deze affaire in Den Haag zijn gemaakt, hebben gemeenten ook een rol gekregen in het bijstaan van getroffen ouders. Wethouder Vrolijk: ,,We hebben afgesproken dat wij ouders benaderen om te kijken of zij hulp kunnen gebruiken in de nasleep van deze affaire. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die psychische problemen hebben ontwikkeld en daarvoor hulp kunnen gebruiken. Of om begeleiding als de problemen van de afgelopen jaren tot armoede hebben geleid.”