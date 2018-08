Ruim baan voor gehandicapte sporters met RaceRunners bij atletiekvereniging Achilles in Etten-Leur

En daarmee heeft de Etten-Leurse club op het gebied van de RaceRunners in de regio een voortrekkersrol, zo vertelt Dick de Kort. De Kort is bij Achilles eigenlijk coördinator van de trimgroepen maar is dankzij zijn zoon Wouter letterlijk en figuurlijk de wereld van de RaceRunners ingerold.

Dankbaar

,,Wouter is door zuurstofgebrek vanaf zijn geboorte spastisch", vertelt zijn vader. ,,Daardoor kan hij maar kleine stukken lopen. Maar met zijn RaceRunner kan hij uitstekend uit de voeten. En dat is ook typerend voor deze sport. Mensen die nauwelijks kunnen staan kunnen door de RaceRunner opeens hun rondjes rennen. Dat is zo ontzettend dankbaar."

De Kort vertelt over een vrouw die in het dagelijks leven aan een elektrische rolstoel gekluisterd is. ,,Wij moeten jaar met twee man op de RaceRunner tillen. Zij kan dan met veel moeite 200 of 300 meter afleggen maar dat is zo'n overwinning voor haar. Geweldig om te zien."

Denemarken

De eerste RaceRunner werd in 1989 in Denemarken gemaakt. Het is een soort driewielige fiets zonder pedalen met daarop een steun voor de borst van de sporter. Met het karretje kunnen mensen sporten die een ernstige beperking hebben maar wel voldoende kracht in hun benen hebben om de RaceRunner vooruit te krijgen.

De sport voor minder validen werd naar Nederland gebracht door een ergotherapeute van de VU in Amsterdam. Bij Achilles draaien nu zes tot zeven sporters op donderdagavond hun rondjes.

Bruikleen

Een aantal van hen vindt dat niet genoeg en maakt ook op dinsdagavond de gang naar het sportpark. En is veel belangstelling voor het RaceRunnen. Het is landelijk zelfs de snelst groeiende sport voor mensen met een handicap.

RaceRunners zijn met een aankoopsom van 2.000 tot 2.500 euro per stuk niet bepaald goedkoop. ,,Maar als de aanschaf een probleem is zijn er wel oplossingen te vinden", weet De Kort. ,,Zo heeft Wouter er een in bruikleen die aangeschaft is via de gemeente Etten-Leur."

Container

Inmiddels heeft Achilles acht of negen racemonsters in huis. Aanvankelijk stonden ze gewoon in het materiaalhok van de club. Maar omdat ze nogal fors van omvang zijn ging dat al gauw wringen. Inmiddels staat er een speciale container op het sportpark waarin de karretjes gestald worden als ze niet gebruikt worden.