Ruim 3.000 euro voor Voedselhulp Etten-Leur

Dat geld is bedoeld voor mensen die door de coronacrisis tussen wal en schip dreigen te vallen, omdat ze bijvoorbeeld een bedrijf hebben dat op omvallen staat of failliet ging en die op grond van de richtlijnen niet bij de Voedselbank terecht kunnen.

Voedselbank

De Voedselbank in Etten-Leur heeft voor alle duidelijkheid niets met de actie voor Voedselhulp te maken, zegt voorzitter Marjan Verweij. ,,Daar is wel wat verwarring over, maar het is geen actie van ons.”