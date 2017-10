Ruim 20.000 euro geïnd bij grote actie op industrieterrein Vosdonk

2361 hennepplanten in loods Oosterhout, ook kwekerijen in Breda en Etten-Leur

13:41 De politie heeft dinsdag en woensdag duizenden hennepplanten geruimd in verschillende plaatsen in West-Brabant. De grootste kwekerij, 2361 planten, werd opgerold in een loods aan de Bakkerstraat in Oosterhout. Dat meldt de politie.