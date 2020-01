Rucphenaren voortaan naar Ettense milieustraat

waterserie 'Het duurt nog wel even voor we eau de riool verkopen'

3 januari Waterzuiveringsinstallaties, meren en rivieren, grondwaterpompstations, water- sport en binnenvaart. Water in al zijn vormen is een essentieel onderdeel van ons leven. In een serie van vijf verhalen belichten we verschillende aspecten. Vandaag deel 1:waterzuivering.