Rucphen voortaan naar milieustraat in Etten-Leur, maar ‘elk voordeel heb z'n nadeel’

update Grote schuur tot aan de grond toe afgebrand in Zevenber­gen

29 augustus ZEVENBERGEN - Een schuur van een boerderij aan de Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen is donderdagavond tot aan de grond toe afgebrand. De brandweer was met veel wagens ter plaatse. De provincialeweg N389 tussen Zevenbergen en Etten-Leur was enige tijd afgesloten vanwege de brand.