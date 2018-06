Rotzooi rond Munnikenheide College uit het water gevist door leerlingen

ETTEN-LEUR - Na een half uurtje spelen en stoeien in de vijver rond het Trivium, vindt docent Ronald Reinhoudt het hoog tijd dat de eerstejaars leerlingen van het Munnikenheide College gaan doen waarvoor deze woensdagmorgen zijn uitgerukt. 'Nou ook even aan het vuil denken', roept hij vanaf de kant.

Op zo'n mooie zomers dag heeft de school gewacht om niet alleen het water, maar ook het groen rond de school en het hotel te verlossen van alle troep die er het afgelopen jaar terecht is gekomen. Geen overbodige luxe zo blijkt later, want in die twee uurtjes schrapen de leerlingen meer dan tien volle zakken vuil bij elkaar. Voornamelijk stukken plastic, lege flesjes en kartonnen verpakkingen is in die korte tijd de oogst. ,,We hechten veel waarde aan een mooi en schoon gebied rond onze school. De laatste tijd is het echt niet meer om aan te zien. Vooral de hoeken van het water zien er smerig uit. Misschien behoren onze leerlingen voor een deel zelf wel tot de vervuilers, maar de meeste troep komt hier toch echt van alle kanten aanwaaien weten we uit ervaring'', zegt Reinhoudt.

Vrijwillig

De leerlingen die in zwemkledij met vangnetten in de twee opblaasbare boten van het Munnikenheide stappen, hebben zich vrijwilliger aangemeld voor de jaarlijkse schoonmaakbeurt. Het project is voor alle eerste klassers een onderdeel van hun maatschappelijke stage. Of de vijver bij het opruimen wordt meegepakt, is steeds afhankelijk van het weer.

Kledingstukken

Al het opgehaalde plastic wordt zoveel mogelijk op school bewaard. Dat komt in het tweede leerjaar weer van pas als de leerlingen van het afval zelf kledingstukken moeten maken. ,,Van schoonmaken naar duurzaamheid noemen we dit project dat voor onze school nog nieuw is'', legt de docent uit terwijl hij een groep in gele hesjes gehulde leerlingen complimenteert bij het aanleveren van weer een volle vuilniszak. ,,Soms worden er ook wel eens een dode vogels gevonden. Als die nog in redelijke staat zijn, wordt daar iets mee gedaan in de biologielessen. Maar het opruimen van de rotzooi blijft natuurlijk het hoofddoel.''

Lunchen