Roparunteam zwoegt voor Hospice Marianahof: ‘En dat terwijl heel Etten-Leur aan het feesten was’

Slot Havendagen Et­ten-Leur profiteert van beter weer

10 juni ETTEN-LEUR - De slotdag van de Etten-Leurse Havendagen profiteerde zondag van het goede weer. Duizenden bezoekers drongen op de kades in Leur en de jaarmarkt in de hele stad voor de vele kraampjes. Hoe anders was dat in vergelijking met de eerste avond, vrijdag, toen veel mensen de kunstmarkt ‘Montmartre’ links lieten liggen. Te koud, met name door de wind.