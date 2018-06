Roosendaals JTC neemt Raydo automaterialen Etten-Leur over: zaak na faillissement weer open

René de Brouwer begint op zijn 65e zijn tweede leven als drummer in Et­ten-Leur

7:01 ETTEN-LEUR - ,,Er was altijd een geweldige sfeer en wij hadden gewoon heel veel lol. Speelden we tussen de ruige nummers door opeens 'Huilen is voor jou te laat' van Corrie en de Rekels. En dat werd gewaardeerd want dat was meteen een van onze meest populaire verzoeknummers."