Rollatorrace in Etten-Leur: ‘Zo lang je leven hebt, moet je bewegen’

Paay komt niet, Christ wel: Nieuwe horeca in Bisschops­mo­len­straat Et­ten-Leur

10:04 ETTEN-LEUR - Over enkele weken opent een nieuwe horecagelegenheid de deuren aan de Bisschopsmolenstraat in Etten-Leur. ‘Urban Bistro Bar Tout a l’Heure is gevestigd op nummer 62A. Initiatiefnemer is Fred Christ.