Rollatorrace Etten-Leur: alleen winnaars, geen verliezers

Dubbele sessies, halflege zalen: bijzonder theatersei­zoen begint in Et­ten-Leur

1 september ETTEN-LEUR - ,,Het liefst hebben we zeshonderd schaterlachende mensen in de zaal”, zegt Colinda Vergouwen. ,,Maar voor nu zijn we al heel tevreden met 142 bezoekers die verzuchten hoe fijn het is om weer in het theater te zijn.”