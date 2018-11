Roekeloze scooterrijder zorgt voor opschudding tijdens Sinterklaasintocht in Etten-Leur

‘Ramp’ treft deelnemer­tjes kindermid­dag De Vleer

17 november ETTEN-LEUR - ,,Het is een ramp.” Zegt voorzitter Jan Meeuwisse van wijkvereniging Hooghuis over de toegankelijkheid tot het wijkcentrum in brede school De Vleer. De ‘ramp’ treft nu met name de deelnemers (kinderen en vrijwilligers) aan de kindermiddag, iedere woensdagmiddag.