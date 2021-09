Rock-’n-roll in Oderkerkpark Etten-Leur: ‘De sfeer is hier altijd goed’

ETTEN-LEUR - De EndZomer Party in het Oderkerkpark in Etten-Leur bruiste zondag van de rock-’n-roll. Het feestje deed pre-coronatijden herleven.

Ruim vijfhonderd bezoekers genoten van een uitstekend afscheidsprogramma, gepresenteerd door Stichting Etten-Leur Promotion (STEP), in samenwerking met plaatselijke muzikanten die gratis optraden. ,,Het had wat drukker gekund”, zei STEP-man Anton van Dorst. ,,Maar al met al is het prima zo.”

Zingende wethouder

Burgemeester Miranda de Vries was blij dat er weer eens iets leuks kon worden georganiseerd. ,,En ik ben trots op onze zingende wethouder”, voegde ze eraan toe, doelend op Frank Vrolijk die succes scoorde met zijn optreden in gelegenheidsband Petra and Friends.

Opzienbarend was de entree van de ‘Everly Brothers’. Zij stapten in stijl uit een Cadillac-cabrio uit 1967. De neven Toon en Toon, behorend tot Etten-Leurs’ beroemde muzikale familie Dekkers-de Bruin, waren tamelijk nerveus voor hun optreden. ,,We hebben niet echt lang gerepeteerd”, aldus Toon. Maar het klonk uitstekend en het publiek nam een duik in het verleden en zoemde mee met Let it be me.

Deze vijfde editie van De Zomer Party was vooral voor Etten-Leurenaren een feest van herkenning. ,,We komen hier mensen tegen die we al heel lang kennen en met wie we zijn opgegroeid”, vertelde Elly van Haperen.

Zanger Peter van Dorst van Tot Dan vond het eervol dat zijn band het programma af mocht sluiten. ,,De sfeer is hier altijd goed. We hopen dat iemand het stokje over gaat nemen van de organisatoren, want zo’n evenement mag niet verloren gaan.”

Vijftig jaar muziekplezier

Het werd een emotionele afsluiting voor de mannen van STEP, die uit handen van kroegbaas Jac van Dongen van café De Klomp als dank een oorkonde en gouden speld ontvingen voor vijftig jaar muziekplezier.

